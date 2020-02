VIDÉO - PÈRE BIRAHIM : «AMA BALDÉ YAKAROUMA MOU DANE MODOU LÔ...»

Père Birahim Ndiaye est une ancienne gloire qui sait bien les qualités du roi des arènes et les loue lorsqu'il parle de son sujet. Son combat contre Ama Baldé ficelé, d'aucuns pensent que le fils de Falaye Baldé aura des chances pour le détrôner. Selon Père Birahim, certains qui soutient que le Rock des Parcelles Assainies est facile à battre se trompent lourdement car il est un grand champion et pour le battre il faut un certain atout comme la force et une certaine taille comme Balla Gaye 2. Toutefois, il soutient qu'Ama Baldé est aussi un grand champion qui a ses preuves comme contre Malick Niang et Tapha Tine et lui conseille d’arrêter de faire certaines déclarations sur le palmarès de son père.