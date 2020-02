VIDÉO - Pére Birahim Analyse le combat Balla Gaye 2 vs Boy Niang 2 très plébiscité par les amateurs

Connu pour son franc-parler, Père Birahim Ndiaye ne cache jamais ses pensées et n'a pas peur de dire ce qu'il pense. Analysant le combat Balla Gaye 2 vs Boy Niang 2 très plébiscité par les amateurs, le technicien soutient que le Lion de Guédiawaye est un champion parce qu’il fait partie de ceux qui l'ont encadré. Et même s'il le considère comme favori devant Boy Niang 2, il précise que ce dernier a aussi des atouts qui peuvent poser problème à tout adversaire. Pour lancer l'alerte et sauver la lutte qui connait des moments de crise, il conseille aux lutteurs de diminuer leur cachet parce qu’il n'y'a plus de promoteur qui peut donner des sommes de 100 millions ou plus pour organiser des combats.