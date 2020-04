[ VIDÉO ] SOUVENIRS INCROYABLES DE LA LUTTE SÉNÉGALAISE

Video avec des moments incroyables Les stars de la lutte Yekini, Balla gaye 2, Modou Lo, Eume Sene, Siteu, Boy Niang et les plus anciens Tyson, Tapha Gueye, Mor Fadam, Double Less ont fait beaucoup pour l'évolution de ce sport. En plus de sa dimension sportive elle intègre une dimension culturelle et folklorique (bakk, danse) qui met en œuvre au travers d'animations la tradition culturelle sénégalaise.