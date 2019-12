VIDÉO - Son combat entre Modou Lô ficelé :Tapha gueye met en garde Ama Baldé

Suivez l'émission Œil du Tigre du mardi 17 décembre 2019 présentée par Bécaye Mbaye. Ainsi, suite au rappel à Dieu de Doudou Seck Yaye Katy, des témoignages ont été faits sur le défunt chanteur de la lutte sénégalaise. Et le combat entre Modou Lô et Ama Baldé récemment ficelé a été décortiqué par les intervenants et l’intérêt que ce duel pourrait apporter à ce sport.