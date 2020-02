VIDÉO - WOULY TAQUINE LES LUTTEURS DE GUEDIAWAYE : «BALLA GAYE GAÏNDÉ LA, LAC 2 MOUSS, LIROU DIANE KANIA...»

La guerre verbale entre Wouly et Lirou Diane n'a pas encore pris fin. Lors de leur combat organisé en Gambie soldé par la victoire de Lirou Diane. Wouly Conteste cette décision arbitrale qu'il juge anormale. Devant disputer leur combat revanche ce 8 mars à l'arène nationale, les deux lutteurs se jettent des pierres et se promettent l'enfer. Selon Wouly, son adversaire ne peut l'ébranler car il s'entraîne avec Lac 2 qui est un lutteur défensif et le traite de chat, contrairement à Balla Gaye 2 qu'il considère comme un Lion...