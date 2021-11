Vidéo - 🛑 Ziza vs Cheikh Super Diamono ficelé par Jamaïcain - «face-à-face bou tangue dieurr...»

Le jeune promoteur Jamaïcain ne cesse de surprendre le monde de la lutte. Après avoir réussi sa journée du dimanche entre Pape Ndoye et Abou Diassé, il a aussi ficelé le combat Gora Sock vs Fils de Balla, il a encore décroché le choc des espoirs entre Ziza et Cheikh Super Diamono. Ces derniers ont fait un face-à-face chaud pour gagner la bataille psychologique et se sont promis l'enfer.