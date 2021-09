Vidéo - Enterrement de Double Less à Yoff : Réactions de Pape Boy Djiné, Gouye Gui, Niokhobaye : "lorsqu'il était venu à Dakar..."

Décédé dimanche dernier dès suite d'une très longue maladie et inhumé hier après-midi à Yoff, beaucoup d'acteurs de la lutte ont répondu présent pour accompagner Double Less à sa dernière demeure. Après inhumation, Gouye Gui, Eumeu Sène, Papa Boy Djiné ont fait des témoignages sur le défunt et Niokhobaye a aussi tracé son parcours et ses premiers jours à Dakar.