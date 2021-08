Vidéo - Exclusif - Luc Nicolaï se confie et parle de la date du combat Ama Baldé vs Modou Lô

Depuis qu'il a monté Modou Lo / Ama Baldé en décembre 2019, ce combat royal est très attendu par les amateurs de lutte. Reporté deux fois pour diverses raisons, d'aucuns pensaient même que ce combat n'aurait plus lieu car le promoteur reste aphone dans son coin sans éclairer la lanterne des amoureux de la lutte. Finalement contacté via le réseau social Instagram, Luc rassure les amateurs, leur promet un retour en force et confirme la date du 25 décembre qu'il avait dernièrement retenue.