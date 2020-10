[ Vidéo ] FORZA DÉFIE MALICK NIANG ET YEKINI JUNIOR : "gnome gnaar gneupp damay dokh sen kaw .💪 🤼‍♀️ 🥊..."

La force de Fass est en train de marquer les esprits, avec ses huit victoires dont quatre consécutives. Les 8 victoires du fassois sont: Djilor, Mitrailleuse, Modou Awa, Ablaye Wade, Khadim Ndiaye 2, Super Étoile, An 2000, Abdou Diouf et 2 défaites: Pakala, Jordan. Il veut défier Malick Niang et Yekini Junior .