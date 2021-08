Vidéo - Gouye Gui très en colère révèle: "saytané yi nioma beugue diakhassé ak Balla Gaye 2, Sa Cadior est mon ami, dans les jours à venir j'irai..."

Le baptême du fils de Lac 2 tenu ce samedi dernier à Guédiawaye a été une belle occasion pour les lutteurs de cette localité de se retrouver. Malheureusement, Balla Gaye 2 et sa Thiès ont brillé par leur absence qui taraude l'esprit de certains car ils sont des cousins de Lac 2. Très en colère contre certains qui créent des conflits entre eux, Gouye Gui compte solder ses comptes avec ces gens malintentionnées en promettant de rendre visite à Balla Gaye dans les jours à venir. Et concernant ses relations avec son ancien coéquipier Sa Cadior actuellement en France pour se soigner, il rassure tout le monde et précise que tout va à merveille.