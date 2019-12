Vidéo -L'arrestation de Luc Nicolaï:Le monde de la lutte hausse le ton

Le monde de la lutte s'indigne contre l'arrestation de Luc Nicolaï survenue jeudi dernier à Mbour. Et depuis lors, tout le monde avait des inquiétudes sur l'avenir de la lutte et le combat qu'il vient fraîchement de ficeler. Et pour sauver cette affiche royale et d'autres, reporters, promoteurs et autres ont à l'unanimité demandé la clémence de l justice et l'intervention même du Président de la République pour la libération du promoteur mbourois.