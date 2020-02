Vidéo : PRÉPARATION CONTRE AMA BALDÉ, MODOU LÔ SE RETIRE À LAC ROSE

Aujourd’hui plus que jamais, Modou Lô est convaincu que son combat contre Ama Baldé ne peut avoir lieu, si Luc Nicolaï n’est pas libéré de prison. Voilà comment le Roi des arènes travaille à désengager Luc et n’écarte pas que ce dernier «revende» le combat à un autre promoteur.

Et pour se donner de l’air et du temps de réflexion sur son sort, le Roc des Parcelles Assainies, qui n’a eu jusqu’ici qu’un accord de principe avec le promoteur de la Petite Côte, s’est retiré dans sa villa, à Lac Rose, pour bénéficier de la plage. Seulement, Modou Lô n’y’est pas avec Laye Pythagore, Franc, Gora Sock ou Papa Sow. C’est dire que Xaragne Lô n’y est pas pour un véritable travail physqiue de préparation. Il est, rapporte Record, avec sa douce moitié. Cependant, Modou Lô ne reste pas sans travailler. «Il est en train de bosser, mais avec une intensité presque nulle, sans forcer, juste pour se maintenir et garder la forme», nous précise Record.