Vidéo - Quench tacle Double Moteur : «Bilahi Walahi soumako diapé lamb j diékh, mako meune ci...»

Le 07 novembre prochain Quench et Double Moteur doivent disputer leur combat ficelé depuis l'année dernière par Diaw Production et reporté à plusieurs reprises à cause du coronavirus. Opposant deux lutteurs qui doivent prouver leur talent, le combat ne sera pas du tout facile. En effet, si Quench cherche la victoire pour rattraper le temps perdu après son dernier combat insipide, Double Moteur devra gagner pour suivre son chemin vers le sommet.