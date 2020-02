Vidéo – Résumé de tous les combats du dimanche 16 février 2020 à l’arène nationale

Rédigé le Lundi 17 Février 2020 à 23:05 | Lu 6 fois | 0 commentaire(s)

L’arène nationale a réuni ce dimanche 17 février 2020 le monde de la lutte avec frappe. Avec un grand combat entre Thiatou Yoff vs Bébé Diouldé et un combat spécial entre Mathieu et Albarka Kairé. Des combats préliminaires ont été aussi tenus et âprement disputés. Ainsi, pour savoir tout ce qui s’est passé à l’arène, suivez le résumé de cette journée chaude d’ambiance.