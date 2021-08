Vidéo - Siteu tacle les autorités, offre des motopompes et reçoit des… de Waly pour soutenir la population

Depuis quelques jours, plusieurs quartiers de la banlieue sont inondés. Et la localité de Diamaguène en fait partie les habitants pataugent dans les eaux pour se déplacer. Le lutteur de cette localité Siteu ne croise pas les bras et apporte son soutien aux victimes. Ainsi, il a donné comme dons des motopompes pour l'évacuation des eaux et il a aussi eu l'appui de Waly Seck pour soulager les habitants de ladite localité qui sont en détresse. Toujours droit dans ses bottes, le Tarkinda a interpellé les autorités et exprime sa colère avec sa dernière energie.