Vidéo - Urgent - De retour des USA, Reug Reug menace Gouye Gui : "mako dakh beuré, eup ko fitt, soumako..."

Reug Reug est de retour au Sénégal après quelques mois passés aux États-Unis pour préparer son combat contre Gouye Gui prévu le 2 janvier 2022. Très en forme, la Foudre de Thiaroye a mis en garde son adversaire qui, dit-il, ne peut l'ébranler. D'ailleurs, il le minimise car selon lui il est plus technique, plus courageux, plus fort. Donc sa victoire est inévitable.