Vidéo - ZARCO : «Modou Lo dou sama idole, Mbaye Gouye Gui tapette leu, Sokh daf ma jiss nopi, Mo Gates...»

Depuis son retour au Sénégal après des années passées en Espagne pour chercher un autre travail, Zarco souhaite renouer le nguimb et reprendre sa carrière de lutteur. En pleine séance d'entrainement et au top de sa forme, le lutteur de Grand-Yoff souhaite décrocher un autre c'est ainsi qu'il a listé les adversaires qui sont dans ses plans et donne aussi des nouvelles de Mo Gates qui souhaitait organiser son combat. Comme d'habitude, il a encore précisé que son ancien coéquipier Modou Lo n'est pas son idole.