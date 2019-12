Yekini Jr vs Sa Thiès bientôt ficelé

Un autre duel de feu est sur le point d’être ficelé, d’après les

propos du jeune promoteur Prince, présent hier au stadium Iba Mar Diop

pour assister à la journée de Dièye Production.

Hier, le promoteur parcellois a accordé un entretien à Lutte TV pour

éclairer la lanterne des amateurs sur le combat Yékini Jr vs Sa Thiès

qu’il avait annoncé depuis la saison dernière.

Selon Prince, toutes les formalités sont réunies et il n’attend que

la signature de Babou et d’un sponsor pour que ce duel de rêve soit

officiel. Et précise aussi que les choses ne bloquent pas du côté de

Yékini Jr qui est son ami mais plutôt c’est le camp de sa Thiès qui n’a

pas encore donné le feu vert. Prince donne rendez-vous aux amateurs dans

les jours à venir et promet qu’ils auront des nouvelles concernant

cette affiche.

Pour rappel, ces deux champions se disaient prêt à s’affronter depuis

la saison écoulée et pour mieux se préparer, le leader de Door Waar

s’est rendu en France pour bander les muscles. Un duel de feu qui promet

des étincelles.