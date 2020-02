championnats d’Afrique lutte olympique: Sitor et Malick à Alger depuis samedi

Les Championnats d’Afrique de lutte pour les catégories cadets, juniors et seniors (masculins et féminins) se tiendront du 4 au 9 février 2020, à Alger, capitale de l’Algérie. Quelque 23 pays africains prendront part à ces championnats. Le Sénégal y sera mais déjà deux de nos arbitres à savoir Sitor Ndour et Pierre Malick Ngom sont arrivés depuis samedi où ils ont pris part à un stage technique de deux jours.