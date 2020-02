l’INSEP de Paris : POURQUOI AMA N’A PAS ENCORE VOYAGÉ

Dans le cadre de la préparation de son combat contre Modou Lô, Ama Baldé est sûr de voyager «d’un autre à l’autre», mais est en train de vider quelques détails. «Récemment, nos confrères de Sunu Lamb informaient qu’Ama Baldé préparait un voyage à l’INSEP de Paris. Un voyage effectivement d’actualité aujourd’hui, même si les USA ne sont pas à écarter, si l’on en croit ce membre influent du staff administratif de Seuleu Bou Ndaw. «Effectivement, des contacts ont été noués avec des personnalités à l’INSEP de Paris et un accord même a été trouvé. Il est alors plus plausible qu’Ama se rendre en France pour préparer son combat contre Modou Lô», d’après la source de Record qui sait bien les termes du contrat qui lie Luc et Ama Baldé.

Record