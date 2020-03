LES REPORTERS DE WASSARÉ LAMB ONT PASSÉ LA NUIT Å LA POLICE

Bassirou Diouf et ses deux confrères du site Wassaré LAMB , Djily Kébé et Ouzin Diop , ont été cueillis par la police de Golf , dimanche , après le combat Franc/ Bébé Saloum . Nos jeunes confrères étaient à bord d'un scooter . Ils estiment qu'un limier , en civil , ne leur aurait même demandé leurs pièces pour les mettre dans le véhicule et les acheminer à la police de Golf ou ils ont passé la nuit .



