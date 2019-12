Réactions de IBOU FAYE, CAMP DE FALAYE BALDÉ «Nous avons conclu, il ne reste qu’un petit détail»

«Je peux dire que nous avons conclu un accord avec Luc Nicolai pour en découdre avec Mod'Lô dans le cadre du combat royal. Il ne reste que la signature d'Ama Baldé et cela va certainement se faire cette nuit. Donc, les choses sont décantées et on s'en réjouit. Il ne nous reste plus qu'à pousser notre lutteur vers le succès. Il est dans ses entraînements et va donner le meilleur de lui le jour J. Que tout Pikine se lève, Ama Baldé va en décou­dre avec Modou Lô cette saison. Jules Baldé ne va pas parler, son heure viendra. On remercie Luc Nicolaï qui s'est montré très percutant et très intéressé par cette affiche. Il finit par l'obtenir, félicitations à lui».



