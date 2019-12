Réactions de MBAYE DIAGNE, REPRÉSENTANT DE LUC NICOLAÏ

«Nous avons le plaisir de vous annoncer que Luc Nicolaï and Co a officiellement décroché le combat entre Ama Baldé et Modou Lô. je viens comme ça de la banque avec Jules Baldé, il a encaissé l'avance d'Ama Baldé. D'ailleurs vous le voyez avec son sac d'ar­gent qu'il garde comme du lait sur le feu. Nous avons déjà l'accord de Mod'Lô et l'accord d'Ama Baldé, je ne peux que re­mercier le bon Dieu pour cette belle affiche qu'on vient de ficeler. Maintenant que nous avons fini avec les négociations, nous allons tabler sur comment organiser cet évènement pour en faire une grande soirée de lutte. Comme d'habitude, nous promettons de très belles choses avec des innovations venues d'ail­leurs».



SUNU LAMB