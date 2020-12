Stade Senghor : 35 ans d'existence , 20 milliards FCFA pour la rénovation



Les nombreux amateurs qui prient pour que le combat entre Ama Baldé et Modou Lô se tienne au stade Léopold Sédar Senghor peuvent déchanter. En effet, pour la réhabilitation du temple du football sénégalais, «les ingénieurs chinois seront è Dakar au courant du mois de décembre», selon Matar Bâ, qui faisait face aux députés, samedi à l'Assemblée nationale, le ministre des Sports n'a pas manqué aussi de révéler que «/a rénovation va coûter 20 milliards FCFA». Avec l'arrivée des Chinois, prochainement à Dakar pour les besoins de la rénovation du stade Senghor, Ama Baldé / Mod'Lô se tiendra vraisemblablement à l'arène nationale.



C'est le 31 octobre 1985 que le stade Léopold Sédar Senghor, qui portait d'abord le nom du stade de l'Amitié, sera inauguré par l'ancien président Abdou Diouf, en marge d'une rencontre entre la JA et le Jaraaf. Et c'est Moussa Ndao qui inscrira le premier but de l'histoire du stade Senghor. Cet antre du football sénégalais a abrité durant ses 35 ans d'existence des combats chocs tels que : Tyson / Yékini, Bombardier / Tyson, Gris Bordeaux / Baboye, Sa Thiès / Boy Niang 2, Lac 2 / Modou Lô.



SUNULAMB