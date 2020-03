TERRAIN GALL- GUI : HYACINTHE SARR MISE 2.500.000 FCFA

2.500.000 FCFA est la grande cagnotte que va miser Hyacinte Sarr , patron de Cardy Productions , le dimanche 22 mars 2020 , au terrain Gall-Gui de Khar Yalla . Le jeune promoteur et fils d'Ambroise Sarr coopte à cette occasion Mbayang Loum et Momo Ngom pour assurer le show de sa manifestation . Amateurs et lutteurs sont d'ores et déjà prévenus , une grosse mise appelle une grande journée .



SUNULAMB