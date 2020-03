TIGO XARITOU YAYAME SUSPENDU DEUX MOIS AVEC SURSIS

La commission réglement et discipline a auditionné le lutteur Richard Sébastien Gomis dit Tigo Xaritou Yayame , pour comportement antisportif et tentative d'agression envers les officiels lors du gala organisé par Djibson Productions le dimanche 1 er mars 2020 à l'arène nationale . Attendu que le lutteur et son manager ont présenté leurs excuses et sollicité la clémence , la CRD , après avoir délibéré , a prononcé une suspension de deux mois avec sursis . Le lutteur de l'écurie Tefess Gui s'en sort plutôt bien .



