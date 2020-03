[ video ] "BALLA GAYE EST LE MEILLEUR LUTTEUR MÊME CEUX QUI L'ONT BATTU..." DIXIT LE CHAMPION DU MONDE MAMADOU ALY NDIAYE

Rédigé le Lundi 30 Mars 2020 à 10:44



Le coach de Balla Gaye 2, Mamadou Aly préparateur en sport de combat à INSEP de Paris n'a pas caché ses mots pour parler du talent entre les lutteurs. Et selon lui, le Lion de Guédiawaye reste toujours le meilleur et ajoute que même ceux qui l'ont battu ne sont pas plus talentueux que lui.

Suivez l'intégralité de cet entretien avec Lutte TV