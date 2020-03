[ video ] Lac 2 prend des décisions fermes : "Gris na nék 25ème Tigre de Fass barké Seydina Mouhamed souma..."

La guerre des mots entre Lac 2 de Walo et Gris Bordeaux de Fass n'a pas encore connu son épilogue car Lac 2 veut vaille que vaille affronter le Tigre de Fass. Cependant, ce dernier n'a toujours pas accepté de le tendre la perche. Le traitant de peureux, Lac 2 met en garde Gris Bordeaux et précise qu'il soit le 3ème ou le 25ème Tigre ne l'intéresse pas. Ce qui compte pour lui, c'est de se frotter et jure qu'il le battra si leur combat voit le jour.